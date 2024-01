Streit um gesperrten Wald in Lichtenwalde: Sollen jetzt Sitzbänke verschwinden?

Noch immer sind einige Wanderwege in Lichtenwalde gesperrt. Jetzt ist sogar im Gespräch, an einzelnen Stellen Sitzgelegenheiten oder die sogenannten Liedersteine vorübergehend zu entfernen.

Der Streit um die Baumfällarbeiten in Lichtenwalde nimmt absurde Züge an. Seit 2022 hat Waldbesitzer Norbert Jungbeck im Naturschutzgebiet Bäume fällen lassen. Der Streit hat Folgen: Jungbeck hat im Herbst wichtige Wege in dem beliebten Wandergebiet unterhalb von Schloss Lichtenwalde sperren lassen. Er sagt, die Behörden, vor allem das...