Umstrittene Hundezucht in Erdmannsdorf rückt ins Visier der Behörden

Landratsamt und Stadt Augustusburg haben mit Polizei-Unterstützung bei der Kontrolle auf einem Wald-Grundstück am Ortsrand mehr als 70 Hunde gezählt. Zuvor hatte es mehrfach Beschwerden gegeben.

Das Grundstück an der Chemnitzer Straße kurz vor dem Ortseingang Erdmannsdorf liegt versteckt im Wald. Was sich hinter dem verschlossenen schmiedeeisernen Tor abspielt, ist von der Straße aus nicht zu sehen. Die Klingel ist mit einem Zettel beklebt: "Auf Grund von Krankheit geschlossen" steht darauf. Ein Aufkleber an einem der Torpfosten warnt...