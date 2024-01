Virtuelle Arbeitswelt an der Oberschule Flöha zum Tag der offenen Tür

Zum Tag der offenen Tür an der Oberschule Flöha konnte man sich mit besonderen Brillen beispielsweise auf dem Bau umschauen. Aber auch Experimente gab es.

An der Oberschule in Flöha begrüßte Schulleiter Falk Döring die Besucher persönlich zum Tag der offenen Tür und verteilte kleine Zettel mit Informationen und Präsentationen im Schulhaus. Aktuell lernen 405 Schüler an der Flöhaer Oberschule, "Wir haben 33 Lehrer und Betreuer im Haus“, so Falk Döring. „Im vergangenen Jahr wurden zwei...