Vor dem Kulturhauptstadtjahr 2025: Wie ist die Lage in der Historischen Schauweberei Braunsdorf?

Die aktuelle Situation des Museums in der alten Tannenhauerfabrik kommt in Niederwiesa zur Sprache.

Braunsdorf/Niederwiesa.

Seit knapp einem Jahr leitet Cornelia Hilsberg die Historische Schauweberei im Niederwiesaer Ortsteil Braunsdorf. Am Dienstag wird sie im Gemeinderat über das Museum in der alten Tannenhauerfabrik informieren. Thema ist die aktuelle Situation des Museums. Dabei wird wohl auch das bevorstehende Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025 eine Rolle spielen. Auf der Tagesordnung steht außerdem ein Beschluss über eine Gewässerbaumaßnahme am Grundbach in Niederwiesa (Naundorfer Delle). Außerdem ist eine Einwohnerfragestunde angekündigt. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderats beginnt am Dienstag, 5. März, um 19 Uhr im Schulungsraum der Feuerwehr Niederwiesa, die Adresse ist Chemnitzer Straße 3. ( eva)