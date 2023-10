Wer steckt hinter den geheimnisvollen „Sorgenwürmchen“ in Oederan?

Seit einigen Tagen tauchen sie in Oederan auf: Gehäkelte Würmer mit einem Wunsch für den Finder. Die „Freie Presse“ hat die Macherin ausfindig gemacht.

Am 3. Oktober tauchte einer im Stadtpark auf, ein anderer hatte sich unter der Rundbank an der Kirche versteckt. Immer wieder stellen glückliche Finder Fotos von gehäkelten Würmchen in die Facebook-Gruppe „Oederan und Umgebung“. Verpackt mit einem kleinen Spruch, Unterschrift „Sindy“.