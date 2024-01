Wichtiger Termin für alle Ja-Sager: Hochzeitsmesse im Schloss Lichtenwalde

Zum Programm gehören Auftritte der Tanzschule Köhler-Schimmel sowie Modenschauen mit Braut- und Festmode.

Lichtenwalde.

Wichtiger Termin für alle Ja-Sager: In Lichtenwalde findet am Sonntag, 7. Januar die Hochzeitsmesse im Schloss statt. Los geht es 11 Uhr, das Ende ist gegen 17 Uhr geplant. Zum Programm gehören Auftritte der Tanzschule Köhler-Schimmel sowie Modenschauen mit Braut- und Festmode von Lichtenwalder Brautmode. Insgesamt 20 Aussteller sind dabei, unter anderem Curvy Braut, Schmuckstück Chemnitz, Fotokunst Andre Lorenz und Bäckerei Möbius. Angehende Brautleute können sich an diesem Tag zu allen Themen rund um eine gelungene Hochzeit beraten lassen: von der richtigen Hochzeitsfrisur, über gelungene Dekoration bis hin zu den passenden Trauringen. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person. (fp)