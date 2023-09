Zweijähriger Thaddäus an Leukämie erkrankt: Eismann aus Flöha startet Hilfsaktion

Daniel Ivandics Neffe Thaddäus ist an Leukämie erkrankt. Nach einer Operation liegt der Junge auf der Intensivstation der Uniklinik in Leipzig. Wenn er aufwacht, beginnt die Chemotherapie.

Eismann Daniel Ivandic verkaufte beim Straßenfest in Flöha Luftballons. Mit dem Erlös unterstützt er die Familie seiner Schwester in Leipzig, deren zweijähriger Sohn Thaddäus mit einer schweren Leukämie-Erkrankung in der Klinik liegt. Bild: Knut Berger

Sind Sie im Kontakt mit Ihrer Schwester und der Familie?

Anfangs kamen die Informationen vor allem über unsere Eltern. Am Sonntag habe ich dann lange mit meinem Schwager telefoniert, der im Krankenhaus bei Thaddäus ist.

Wie geht es Ihrer Schwester, die ja schwanger ist?

Sie ist im neunten Monat und darf nicht mehr ins Krankenhaus, wenn die Behandlung beginnt. Das Baby wird Ende September erwartet und bei der letzten Untersuchung durch die Hebamme war alles in Ordnung. Es ist natürlich eine extrem schwierige Situation, aber so wie wir alle glaubt auch meine Schwester ganz fest daran, dass es für Thaddäus eine Heilung gibt. Dieses positive Denken ist auch sehr wichtig für das Baby.

Deine Schwester hat schon einmal ein Kind verloren, auch durch eine Erkrankung?

Nein, das Baby ist im Mutterleib gestorben. Wenn sie das schon einmal durchgemacht hätten, dann hätte meine Schwester vielleicht eher auf die Anzeichen und kritischer auf die ersten Einschätzungen der Ärzte reagiert.

Wie viele Geschwister seid ihr?

Vier. Ich habe eine große Schwester, eine kleine Schwester, das ist Thaddäus‘ Mutter, und einen kleinen Bruder.

Wie lief die Spendenaktion am Wochenende beim Straßenfest?

Sehr gut. Am Freitag habe ich alleine Luftballons verkauft. Am Samstag hat mich eine gute Freundin unterstützt, die Kerzen und Schmuck angeboten hat. In der Summe waren es knapp 500 Euro Erlös.

Für welchen konkreten Zweck sind die Spenden?

Zunächst werden ja alle Behandlungskosten von der Krankenkasse übernommen. Aber die Eltern haben Verdienstausfälle und Kosten. Thaddäus‘ Vater ist die ganze Zeit im Krankenhaus bei seinem Sohn. Ob es später vielleicht noch eine Behandlung gibt, die bezahlt werden muss, wird sich zeigen.

Sie sind einer, der immer hilft, wenn Sie von Schicksalsschlägen erfahren oder Menschen in ihrem Umfeld in Not geraten. Jetzt bitten Sie selbst um Hilfe und Unterstützung. Wie fühlt sich das an?

Ich erwarte nichts, aber ich weiß, dass es funktioniert. Das ist eben mein Beitrag für Thaddäus. Ich kann nicht ins Krankenhaus gehen und ihm die Hand halten. Aber das hier kann ich machen und der Familie damit eine Sorge nehmen.

Gab es viele Rückmeldungen oder Gespräche - zum Beispiel beim Straßenfest?

Es waren viele Leute da, die ich kenne, die mich kennen und viele, die ich nicht kenne. Manche haben mir ihr eigenes Schicksal erzählt. Rewe-Mann Ralf Ruscher hatte gleich angerufen und überlegt, was er tun könne. Er hatte dann die wunderbare Idee mit der Leergut-Bon-Spende. Das ist super, weil es schnell und unkompliziert funktioniert. Er hat auch selbst noch gespendet.

Gibt es noch weitere Aktionen für Thaddäus?

Es gibt die Spendenbox in der Eismanufaktur und auf der Online-Plattform Betterplace.me gibt es jetzt eine eigene Spendenseite für den kleinen Mann. Und wir planen ein kleines Fest am „Kolibri“.

Der Betrieb in der Eismanufaktur geht aber weiter ...

Ja, klar. Es kühlt ja jetzt ein bisschen ab. Die Hochsaison ist vorbei, da habe ich dann jeden Tag eine halbe Stunde mehr Zeit. (mbe)

Zur Person

Daniel Ivandic (42) betreibt seit 2019 die Eismanufaktur „Kolibri“ in Flöha. Der gebürtige Karl-Marx-Städter führte zuvor eine Werbeagentur und Hausverwaltung, bevor er zum Eismann wurde. Ivandic sorgt immer wieder durch witzige Aktionen für Aufsehen, initiiert Hilfsaktionen und ist im Gewerbe- und Festverein aktiv. (mbe)