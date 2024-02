30 Jahre Solarindustrie in Freiberg: Professor hält Vortrag an Bergakademie

Die Bayer Solar GmbH wurde am 1.8.1994, also vor rund 30 Jahren, gegründet und mit ihr die Solarindustrie in Freiberg angesiedelt. Zeit für einen Rückblick.

Freiberg. Zu „30 Jahre Solarindustrie in Freiberg“ spricht Professor Armin Müller am Donnerstag, 8. Februar, beim Freiberger Kolloqium. Die Bayer Solar GmbH wurde am 1. August 1994 gegründet und mit ihr eine zukunftsweisende Industrie in Freiberg angesiedelt. Die 30. Wiederkehr der Gründung ist Anlass, die Entwicklung der Solarindustrie in Freiberg vorzustellen. Im Jahr 2000 wurde Bayer Solar durch die Solarworld AG übernommen, die im Zuge der Krise der Solarindustrie schließen musste. Seit knapp drei Jahren konnte der Solarstandort Freiberg durch die Firma Meyer Burger wieder gestärkt werden. Doch deren Zukunft ist aktuell ungewiss. Der Vortrag beginnt 19.30 Uhr im Wernerbau der TU Bergakademie, Brennhausgasse 14. Eintritt frei. (bk)