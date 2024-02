Von Bayer Solar bis Meyer Burger: Ist nach 30 Jahren die Solar-Geschichte in Freiberg zu Ende?

In der kommenden Woche soll die Entscheidung über die Zukunft des Solar-Unternehmens Meyer Burger in Freiberg fallen. Nach genau drei Jahrzehnten könnte eine erfolgreiche Wirtschaftsgeschichte enden.

Will man mit jemandem, der sich auskennt, über die Geschichte der Solarindustrie in Freiberg sprechen, dann ist man bei Armin Müller genau an der richtigen Stelle. Beinah von Anfang an hat er diesen Weg mitgestaltet. Der 1961 in Plauen geborene Chemiker ist seit 2008 Honorarprofessor an der TU Bergakademie Freiberg, an der er von 1982 bis 1986...