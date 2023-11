40 Meter lang: Riesenstollen kommt beim Sauensäger in Blockhausen bei Dorfchemnitz auf den Tisch

Buttern, zuckern für einen guten Zweck: Statt Kettensäge wird in Blockhausen das Stollenmesser geschwungen: Zum 1. Mittelsächsischen Stollentag hat sich ein prominenter Fan im Erzgebirge angesagt.

Stollen wird in Blockhausen für den karitativen Zweck angeschnitten: Am Sonnabend, 25. November, rufen Sauensäger Andreas Martin und ein Dutzend Bäckermeister zum ersten Sächsischen Stollenfest in der Erlebniswelt. Dann arbeiten sie mit Stollenmesser statt mit Kettensäge.