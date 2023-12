Adventskalender in Obergruna: Wenn ein Pferd zum Rentier wird

In Obergruna, Stadtteil von Großschirma, gibt es einen lebendigen Adventskalender. Organisiert werden die Veranstaltungen vom Kulturverein Obergruna.

Erstmals gibt es in diesem Jahr in Obergruna einen lebendigen Adventskalender. Bis zum 23. Dezember finden im letzten Monat des Jahres kleine Veranstaltungen vor Häusern und in Höfen statt. Dabei gibt es Programme, Kinderpunsch und Glühwein und mitunter auch Bratwurst, Soljanka, Stollen und Kekse. Organisiert wird der lebendige Adventskalender...