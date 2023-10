Als erster Landkreis in Sachsen: Mittelsachsen prüft Sachleistungen statt Geld für Asylbewerber

Nach einer kurzen, teils emotionalen Debatte haben die Kreisräte in Freiberg erneut dagegen gestimmt, dass der Landkreis mehr Geld für Flüchtlinge ausgibt. Dirk Neubauer überraschte mit einer Ankündigung.

Der Landkreis Mittelsachsen prüft als erster Landkreis in Sachsen, Sachleistungen anstatt Geld an Asylbewerber auszureichen. Das kündigte Landrat Dirk Neubauer (parteilos) im Kreistag am Mittwochnachmittag an. Einen entsprechenden Vorschlag werde man dem Land unterbreiten, sagte Neubauer in der Debatte um höhere Asylkosten in Mittelsachsen.