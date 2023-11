Am Bahnhof Freiberg ändert sich einiges

Die Fahrradstellplätze am Bahnhof in Freiberg befinden sich bereits an einem neuen Standort. Auch Reisezentrum und öffentliche Toiletten ziehen um.

In dieser Woche werden die Container für das Reisezentrum und die öffentlichen Toiletten an der Westseite des Bahnhofsgebäudes aufgestellt. Das sagt Tobias Jaster, Betriebsleiter des Eigenbetriebes Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt. Das Reisezentrum ziehe vom 27. bis 29. November in die Container um. Die öffentlichen WC im Container... In dieser Woche werden die Container für das Reisezentrum und die öffentlichen Toiletten an der Westseite des Bahnhofsgebäudes aufgestellt. Das sagt Tobias Jaster, Betriebsleiter des Eigenbetriebes Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt. Das Reisezentrum ziehe vom 27. bis 29. November in die Container um. Die öffentlichen WC im Container...