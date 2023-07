Asyl-Zahlen für Mittelsachsen werden künftig im Internet veröffentlicht

Einen Antrag der AfD-Kreistagsfraktion hat Landrat Dirk Neubauer jetzt zum Anlass für seine Entscheidung genommen. An der Situation ändert das nichts: Es kommen immer mehr Asylbewerber in Mittelsachsen an. Die Platzkapazitäten bleiben knapp.

Die bisher zu Sitzungen des mittelsächsischen Kreistages oder auf Presse-Nachfragen veröffentlichten Daten zu Migration und Asyl im Landkreis werden künftig auch auf den Internet-Seiten der Kreisverwaltung bekannt gemacht. Darüber informierte Landrat Dirk Neubauer (parteilos) in der Sitzung am Mittwoch in Freiberg.