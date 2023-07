Auberginen-Zucchini-Tatar bringt im Kleinen Vorwerk Sayda den Sommer auf den Gaumen

Genuss zwischen Himmel und Erde: Ein böhmischer Koch zaubert in Sayda die Jahreszeiten auf den Teller. So mühlelos, wie er vom Deutschen ins Tschechische wechselt, so ist er in seiner Küche unterwegs.

Die Erzgebirgsidylle ist nahezu perfekt: Ein historischer Gasthof, Ställe, Weiden, all das eingebettet in sanfte Hügel, Wälder und Wiesen. Noch jeder, der zum ersten Mal das Gelände des Kleinen Vorwerks bei Sayda besucht, ist wie verzaubert. In die Stille der Natur mischt sich allerdings ein fröhliches Klappern. Es klingt aus dem Gasthof...