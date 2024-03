Autofahrerin verunglückt bei Nebel nahe Neuhausen

Laut Polizei war die 18-Jährige bei Nacht mit einem Ford von der Straße abgekommen. Sie wurde schwer verletzt.

Neuhausen.

Eine 18-jährige Ford-Fahrerin ist bei einem Unfall in der Nacht zum Samstag auf der Freiberger Straße (S 207) zwischen Neuhausen und Sayda schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau gegen 0.15 Uhr in Richtung Sayda unterwegs, als der Pkw in einer Rechtskurve, etwa 200 Meter nach der Einmündung Freiberger Straße/Alte Poststraße, offenbar aufgrund von Sichtbehinderung durch Nebel und infolge unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Der Ford rutschte über das Bankett und kam abseits der Fahrbahn zum Stehen. Laut Polizei wurden vier kleine Fichten am Straßenrand beschädigt. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird insgesamt auf 8500 Euro geschätzt. (bk)