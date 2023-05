B 101 bei Freiberg: Warum sich der Verkehr am Häuersteig erneut staut

Stau am Mittwochnachmittag am Häuersteig: Die Bundesstraße 101 zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf ist erneut teilweise halbseitig gesperrt. Dabei sollten die Straßenarbeiten laut dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) eigentlich am 5. Mai abgeschlossen werden. Auf Nachfrage von "Freie Presse" sagte Rosalie Stephan vom...