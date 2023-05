Bauarbeiten im Romanusbad Siebenlehn: Die Frühbader sind diesmal später dran

Der Mai hat Einzug gehalten, und mit ihm kommt auch regelmäßig die Freibadsaison. Allerorten wird schon gefegt, geputzt und Wasser eingelassen. Das Romanusbad in Siebenlehn ist eines der traditionsreichsten seiner Art in der Region, und bislang war es hier so: Während woanders noch geschrubbt und gewienert wurde, da zogen die Menschen schon...