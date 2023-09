Bergakademie Freiberg würdigt Retter der Weisbach-Sammlung

Im Julius-Weisbach-Bau an der Lampadiusstraße ließ sich Professor Gerd Grabow (rechts) am Freitag von seinem Nachfolger Professor Rüdiger Schwarze auch neue Anlagen im Technikum zeigen. Anlässlich seines 95. Geburtstages hatte die TU Bergakademie Freiberg am Freitag ein Ehrenkolloquium ausgerichtet. Bild: Eckardt Mildner