Blockhausen: Wenn auf der Bühne Tränen fließen

Wenn sich die weltweit besten Kettensägen-Schnitzer in Blockhausen messen, dann ist das nicht nur ein Wettstreit um Können und Kreativität, sondern auch ein Familientreffen mit Heiterkeit, Humor und Tränen. Tränen? Ja, zum Beispiel, wenn Steve Backus aus Oregon/USA mitten in der Siegerehrung am Montagnachmittag auf die Bühne gerufen wird und ein...