Brandalarm in der TU Bergakademie: Warum am Montagvormittag die Feuerwehr ausrücken musste

Am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr ging es auf Freibergs Straßen laut zu. Die Städtische Feuerwehr rückte zu einem Einsatz aus. Mit vier Einsatzfahrzeugen ging es vom Gerätehaus in Richtung Bebelplatz und von dort aus weiter zur Leipziger Straße. „Grund dafür war das Auslösen einer Brandmeldeanlage in dem Haus Leipziger Straße 29“,...