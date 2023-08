Das ist der Hammer: Bergakademie-Professor Fieback versteigert unschätzbare Gelegenheiten für die Montanregion

Ohne sie wäre das Erzgebirge jetzt nicht Welterbe: 100 Förderer haben in Reinsberg 20 Jahre Verein Montanregion Erzgebirge gefeiert und Bilanz gezogen. Es gab eine Auktion und einen Auftrag.

Mit gleich zwei eindrucksvollen Hämmern ausgerüstet, gestaltete Tobias Fieback eine nicht alltägliche Versteigerungsaktion in Reinsberg. Der Hochschullehrer, Professor an der Bergakademie in Freiberg, brachte bei der Geburtstagsfeier des Fördervereins Montanregion als ehrenamtlicher Auktionator ungewöhnliche Angebote unter die Runde, die...