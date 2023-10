Davidstern am Dom St. Marien in Freiberg: Pfarrer entdeckt Graffiti

Am Sonntagmorgen wurde an der Wand des Freiberger Doms ein Davidstern entdeckt. Pfarrer Justus Geilhufe machte den Vorfall öffentlich.

An den Freiberger Dom wurde in der Nacht zum Sonntag ein Davidstern gesprüht. Darüber berichtet der Großschirmaer Pfarrer Justus Geilhufe, der den Sonntagsgottesdienst im Dom abhielt, auf seinem Facebook-Account. In seinem Post schreibt Geilhufe dazu: „Wenn in Berlin und anderen Städten gerade die Häuser, in denen Juden wohnen, markiert...