Demo in Freiberg: Worum Radfahrer kämpfen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Freiberg will am Donnerstag auf Defizite in der Fahrradinfrastruktur in Freiberg hinweisen. Dazu soll ab 17.30 Uhr ein Pop-up-Radweg auf der Schillerstraße eingerichtet werden. "Freie Presse" beantwortet wichtige Fragen zur Aktion: