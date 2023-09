Deutschlandticket: Chipkarte für Fahrgäste gefordert

Bisher liefen politische Forderungen in Mittelsachsen nach einem Gegenstück zum Handyticket ins Leere. Doch nun nimmt die SPD-Fraktion im Kreistag einen neuen Anlauf dazu – mit Aussicht auf Erfolg.

Es ist eigentlich ein alter Hut, der am Mittwoch zur Sitzung des mittelsächsischen Kreistags in Hartha ins Regal gelegt wird. Doch hat die Forderung nach Einführung eines Chipkartensystems im Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) nicht an Brisanz verloren. Nach wie vor brauchen Fahrgäste für Bus und Bahn im Regionalverkehr in Mittelsachsen ein...