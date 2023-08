Dresdner Unternehmen verpasst dem Freiberger Bahnhof ein neues Dach

Die Sanierung des Freiberger Bahnhofsgebäudes gehen voran. Nun wurden weitere Bauleistungen vergeben.

Der Bau- und Betriebsausschuss des Freiberger Stadtrates hat am Donnerstag die Vergabe zweier Bauleistungen für Umbau und Sanierung des Freiberger Bahnhofsgebäudes beschlossen. So geht der Zuschlag für die Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten an das Dresdner Unternehmen Thomas Wagner. Nach einer europaweiten Ausschreibung sei von der Firma das...