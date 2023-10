E-Scooter-Fahrer stürzt in Brand-Erbisdorf: Alcomattest zeigt 1,36 Promille an

Laut Polizei bekam der Mann gleich zwei Anzeigen. Denn für den E-Scooter konnte er keine Versicherung vorweisen.

Gleich zwei Anzeigen erhielt ein E-Scooter-Fahrer nach einem Unfall am Mittwochabend in Brand-Erbisdorf. Laut Polizei war der Mann gegen 17.20 Uhr auf der Hauptstraße mit seinem Gefährt gegen eine Bordsteinkante gestoßen und gestürzt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, teilte die Polizei mit. Am E-Scooter entstand Schaden von etwa 100...