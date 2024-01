Einbrecher in Freiberg unterwegs: Aus einer Werkstatt wurde Bargeld gestohlen, aus einer Gartenlaube verschwanden Fernseher und Radio

Laut Polizei beläuft sich der Schaden insgesamt auf über 3000 Euro.

Freiberg.

Die Polizei ermittelt zu zwei Einbrüchen in Freiberg. Am zurückliegenden Wochenende sind demnach Unbekannte über eine eingeschlagene Fensterscheibe in eine Werkstatt an der Anton-Günther-Straße eingebrochen. Sie durchsuchten den Innenbereich und entwendeten nach erstem Überblick etwa 60 Euro Bargeld. Zudem richteten die Einbrecher Sachschaden von etwa 1500 Euro an. Diebe sind zudem am Schachtweg in einer Kleingartenanlage zugange gewesen. Laut Polizei drangen sie gewaltsam in einen Bungalow ein und entwendeten daraus diverse elektrische Geräte wie beispielsweise Fernseher und Radio. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 1600 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei zum besonders schweren Fall des Diebstahls. (bk)