Erneut Kellerdiebe in Freiberg auf Tour: Dieses Mal verschwand ein E-Bike

Freiberg.

Erneut sind Kellerdiebe in Freiberg unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist dieses Mal ein Mehrfamilienhaus an der Karl-Kegel-Straße das Ziel der Einbrecher gewesen. Dort hatten sich die unbekannten Täter unberechtigt Zutritt verschafft, bevor sie in ein Kellerabteil einbrachen. Aus diesem entwendeten sie ein E-Bike sowie Zubehör, Werkzeuge, Schuhe und Getränke. Der Stehlschaden wird auf rund 4300 Euro geschätzt. Ereignet hat sich die Tat zwischen Montagmittag und Mittwochmittag. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Bereits am Mittwoch hatte die Polizei 15 Kellereinbrüche in Freiberg vermeldet. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt, werde geprüft. (bk)