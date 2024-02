Kellerdiebe schlagen in Freiberg gleich 15 Mal zu

Laut Polizei ließen die Einbrecher ein Fahrrad, Werkzeuge, Lautsprecher sowie Sportartikel mitgehen.

Freiberg.

In mindestens 15 Keller sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Freiberg eingebrochen. So haben sie laut Polizei aus einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus am Franz-Kögler-Ring ein Fahrrad samt Zubehör, einen Koffer und Werkzeuge gestohlen. Der Stehlschaden wird auf etwa 2400 Euro geschätzt. In der Paul-Müller-Straße schlugen Diebe gleich 14 Mal zu. Sie verschafften sich Zutritt zu sechs verschiedenen Hauseingängen zweier Wohnblöcke. Nach erstem Überblick entwendeten sie unter anderem Werkzeuge, Lautsprecher sowie Sportartikel. Konkrete Angaben zu den Sach- und Stehlschäden liegen noch nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und prüft Zusammenhänge zwischen den Taten. (bk)