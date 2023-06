Es geht ums liebe Geld: Was beschließt der Gemeinderat Lichtenberg?

Der Gemeinderat von Lichtenberg kommt am Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr zu seiner öffentlichen Sitzung im Rathaus zusammen. Die Themen auf der Tagesordnung beschäftigen sich auf verschiedene Art und Weise mit Geld. So will man einen Beschluss zur Festsetzung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung fassen. Zudem benötigt der Bauhof einen...