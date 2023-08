Experten geben Besuchern die Geheimnisse des Kirchenaltars in Burkersdorf preis

Der Flügelaltar ist mehr als 500 Jahre alt und hat dieser Tage selbst Restauratoren in Erstaunen versetzt. Nun können Interessierte mehr darüber erfahren.

Der Flügelaltar in der Kirche des Frauensteiner Stadtteils Burkersdorf hat in den zurückliegenden Tagen selbst Experten in Staunen versetzt. Restauratoren und Studenten der Hochschule für Bildende Künste in Dresden sichern und konservieren derzeit die wertvolle Arbeit, bevor ein Konzept für die Restaurierung erarbeitet werden soll.