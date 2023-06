Feuer in Produktionshalle

Ein großer Brand hat sich am Wochenende in Brand-Erbisdorf ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war aus derzeit noch unbekannter Ursache in der Nacht zu Sonntag eine Metallpresse in einer Firma in der Berthelsdorfer Straße in Brand geraten. Als die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Ereignisort...