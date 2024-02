Freiberg: Auto erfasst beim Abbiegen einen Fußgänger

Der 20-jährige Passant ist laut Polizei leicht verletzt worden.

Freiberg.

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 20 Jahre alter Fußgänger am Montagfrüh in Freiberg verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, war am Montag gegen 6.35 Uhr ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw VW von der Brander Straße nach links in die Käthe-Kollwitz-Straße abgebogen. Dabei hatte der Fahrer offenbar den Fußgänger übersehen, der bei grüner Ampel die Käthe-Kollwitz-Straße im Bereich einer Fußgängerfurt überquerte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß des Fahrzeuges mit dem Passanten, schildert ein Polizeisprecher den Unfallhergang. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (bk)