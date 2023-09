Freiberg: Debatte um Hochwasserschutz schlägt hohe Wellen

In einer Einwohnerversammlung ging es am Dienstagabend in Freiberg um den geplanten Abriss der Brücke am Försterberg im Münzbachtal. Bis zum 12. November können Bürger ihre Stellungnahmen dazu abgeben.

Das Thema Hochwasserschutz im Münzbachtal in Freiberg schlägt weiter hohe Wellen. Eine kurzfristige Lösung, die bei allen Betroffenen auf Zustimmung stößt, kann von der Stadtverwaltung und deren Eigenbetrieb Freiberger Abwasserbeseitigung derzeit nicht in Aussicht gestellt werden. Das ist in der zweieinhalbstündigen Einwohnerversammlung mit... Das Thema Hochwasserschutz im Münzbachtal in Freiberg schlägt weiter hohe Wellen. Eine kurzfristige Lösung, die bei allen Betroffenen auf Zustimmung stößt, kann von der Stadtverwaltung und deren Eigenbetrieb Freiberger Abwasserbeseitigung derzeit nicht in Aussicht gestellt werden. Das ist in der zweieinhalbstündigen Einwohnerversammlung mit...