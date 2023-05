Freiberg: Der Frühsommer lässt grüßen

In vielen Ecken Freibergs gibt es am Ende des Wonnemonats Mai Vorboten des Sommers zu entdecken. So auch am Großen Teich, am Schwanenschlößchen und auf dem Obermarkt.

Sie ist herzallerliebst: Die Schwanenfamilie auf dem Großen Teich in Freiberg. An der Badestelle des Naturteiches freuen sich die Gäste über die beiden Schwäne und ihre fünf Küken. Wer Glück hat, kann die gefiederte Familie sogar bei einem Landgang beobachten.