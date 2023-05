Freiberg: Eine Liebeserklärung an den Bergbau

Der Bergbau ist Udo Seltmann ans Herz gewachsen: "Immerhin wohne ich schon seit mehr als 50 Jahren in Freiberg." Und diese Liebe zeigt der 69-Jährige auch auf seinen Fotos - fünf davon sind jetzt im Landratsamt an der Frauensteiner Straße 43 in Freiberg in der Ausstellung "Bergbau im Bild" zu sehen.