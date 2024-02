Freiberg: Tankstelle auf dem Schlossplatz geplant

Zur Nacht der Wissenschaft und Wirtschaft soll am 25. Mai dieses Jahres synthetisches Benzin aus Freiberg vorgestellt werden. Die Produktion auf der „Reichen Zeche“ läuft vielversprechend.

Die mobile Tankstelle steht schon bereit: Zur Nacht der Wissenschaft und Wirtschaft am 25. Mai dieses Jahres in Freiberg will Professor Martin Gräbner einer breiteren Öffentlichkeit das synthetische Benzin vorstellen, das an der TU Bergakademie Freiberg in einem Großversuch hergestellt wird. Kurz vor dem Weihnachtsfest sei im vergangenen Jahr...