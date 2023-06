Freiberger Chef von Meyer Burger bei Markus Lanz: Warum die Solarindustrie Staatshilfe will

"Wir wollen heute über eine Drohung sprechen" - so moderierte Markus Lanz am Dienstagabend seine Talk-Sendung im ZDF an. Zu Gast im Studio in Hamburg: zwei Politiker von SPD und FDP, eine Wirtschaftsjournalistin und Gunter Erfurt, CEO der Firma Meyer Burger. Der Chef des Schweizer Solarunternehmens mit Produktionsstandorten in Freiberg und...