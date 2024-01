Freiberger Karneval Klub bereitet Saison-Höhepunkte vor: Im Tivoli gehts richtig ab

In Freiberg wird Karneval noch in seiner eigentlichen Form gefeiert. Dazu gehört auch diesmal wieder ein Büttenabend, wenn Anfang Februar die tolle Zeit am tollsten ist.

Achim Breßler steht auf der Bühne des Freiberger Konzert- und Ballhauses Tivoli. Mit einem Mitarbeiter des traditionsreichen Hauses bespricht er schon mal, wie es hier am Abend des 9. Februar um 20 Uhr aussehen soll. Denn dann steigt der große Büttenabend zur Faschingszeit und Breßler, der Präsident des Freiberger Karneval Klub (FKK),...