Freiberger mumifiziert Mutter und kassiert weiter Rente - erneuter Freispruch

Das Landgericht Chemnitz hat die Berufung der Staatsanwaltschaft am Donnerstag zurückgewiesen. Dass der 55-jährige Freiberger den Tod seiner Mutter verschwiegen und weiter deren Renten kassiert hat, stand für die Kammer jedoch fest.

Ein 55-jähriger Freiberger ist am Donnerstag in zweiter Instanz auch vom Landgericht Chemnitz vom Vorwurf des Rentenbetrugs freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte dem gelernten Einzelhandelskaufmann zur Last gelegt, den Tod seiner Mutter verschwiegen zu haben, um deren Renten kassieren zu können. In der ersten Instanz war...