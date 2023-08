Freiberger Oberbürgermeister hält Rede auf Ball in Russland

Während in der Ukraine der russische Krieg tobt und die Bergakademie ukrainischen Studierenden hilft, spricht Sven Krüger im russischen St. Petersburg von guter Zusammenarbeit "zwischen unseren beiden großen Nationen".

Der 25. August 2023 ist der 548. Kriegstag in der Ukraine. In Russland hingegen wird gefeiert. Sven Krüger betritt an diesem Freitagabend eine Bühne im prunkvollen Großen Saal des Katharinenpalasts in Zarskoje Selo bei St. Petersburg. Der Freiberger Oberbürgermeister ist gekommen, um auf einem Ball in der einstigen Residenz des russischen...