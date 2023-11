Freiberger präsentiert sein neues Buch

Sein zweites Buch „Mein Freiberg im Wandel der Zeit“ stellt der Freiberger Rico Martinez am 2. Dezember bei einer Signierstunde mit Oberbürgermeister Sven Krüger vor.

Sein zweites Buch „Mein Freiberg im Wandel der Zeit“ stellt der Freiberger Rico Martinez am 2. Dezember ab 10 Uhr bei einer Signierstunde mit Oberbürgermeister Sven Krüger in der Glückauf Buchhandlung am Obermarkt vor. Laut Martinez erscheint das 130-seitige Buch in einer Auflage von 1000 Exemplaren und zeige die Geschichte der Stadt in den...