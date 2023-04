Freibergs Bürgermeister Holger Reuter geht in Ruhestand: "Ich habe meine Zeit gehabt"

Vor 39 Jahren begann Holger Reuters Zeit im Baudezernat in Freiberg. Politisch aktiv ist er in seiner Stadt seit der Wendezeit. Der heute 67-Jährige hat Freiberg mit großen Bauvorhaben ein verändertes Gesicht gegeben hat. Nach seiner Amtsübergabe an den neuen Bürgermeister für Bau und Stadtentwicklung zieht er Bilanz seiner Tätigkeit, spricht über seine Familie, den Wandel in der Arbeitswelt, die "steinerne Stadt" Freiberg - und nimmt zu seinem politischen Agieren Stellung, mit dem er in der Stadtgesellschaft heftig polarisierte.

