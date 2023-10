"Freie Presse"-Redakteurin aus Tel Aviv ausgereist: "Zucke bei Sirenen-Alarm immer noch zusammen"

Eine Woche Urlaub in Israel endete für "Freie Presse"-Redakteurin Dominque Brass mit Raketenalarm in Tel Aviv, Aufenthalten im Luftschutzkeller und der Sorge, ob die Rückreise nach Deutschland möglich sei. Nun ist sie wieder in Deutschland gelandet.

"Freie Presse"-Redakteurin Dominique Brass ist am Sonntag wohlbehalten aus Tel Aviv nach Deutschland zurückgekehrt. In Israel hatte die 33-Jährige nach einer Reise durch das Land den überraschenden Angriff der Hamas am Samstag miterlebt. Es folgten bange Stunden. Es wurde geraten, die Unterkunft in Tel Aviv nicht zu verlassen. Bei Raketenalarm...