Freie Wähler aus Mittelsachsen wollen künftig im Landtag mitmischen

Mit der Gründung einer neuen Vereinigung ist der Weg für die Landtagswahl bereitet. Noch gibt es keine Namen für die Nominierung. Und ein bestehender Verein bleibt parallel für den Kreistag relevant.

Mit einer neuen Kreisvereinigung in Mittelsachsen wollen die Freien Wähler nun auch um Kandidaten und nächstes Jahr um Stimmen bei der Landtagswahl werben. Die Organisation steht unter dem Dach der Partei in Sachsen, die sich das Ziel gesetzt hat, drittstärkste Kraft im Landtag zu werden. Dazu braucht es auch Kandidaten in den vier Wahlkreisen...