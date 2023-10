Fünf Tipps für das Herbstfest in Freiberg: Bunter Trubel unter herbstlichem Himmel

Am Sonntag lockt das Herbstfest in die Silberstadt. Was man auf keinen Fall verpassen sollte, das steht hier:

Beinahe hätte sich das Freiberger Herbstfest, welches an diesem Sonntag in die Silberstadt lockt, wohl noch einmal umbenennen müssen. Denn der diesjährige Sommer wollte einfach nicht weichen. Doch nun scheint er es sich anders überlegt zu haben. Die Blätter an den Bäumen sind bunt geworden, und mindestens ebenso bunt ist das Herbstfest...