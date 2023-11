Gastronomie - ein Stück Kultur

Steigt die Mehrwertsteuer im Gastronomiegewerbe, wird es auch für die Gäste teurer werden. Für manches Haus steht sogar die Zukunft auf dem Spiel.

Auch wenn die Martins- und Weihnachtsgänse der Gastronomiebranche bis zum Jahresende guten Zulauf an Gästen bescheren - der Ausblick auf das neue Jahr ist bei vielen Wirten nicht gerade optimistisch. Kommt, wie bereits angekündigt, die Steigerung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent in dem Bereich, dann sind sie in der Zwickmühle. Die Preise...