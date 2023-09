Geschichte des Jagdfliegergeschwaders 8 ist Thema beim Fliegerstammtisch in Cämmerswalde

Roland Sperling wird am Samstag beim 318. Fliegerstammtisch die Geschichte des Geschwaders beleuchten.

Der Flugsportverein Schwartenberg lädt am Samstag, dem 23. September, 14 Uhr zum nunmehr 318. Fliegerstammtisch in die Gaststätte „Am Flugzeug“ in Cämmerswalde, Hauptstraße 104a, ein. Zu Gast ist dieses Mal Roland Sperling. Er wird über die Geschichte des Jagdfliegergeschwaders 8(JG-8) „Hermann Matern“ der Nationalen Volksarmee...