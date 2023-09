Gewerbegebiet Freiberg-Ost: Spatenstich für neuen Standort der Becker Umweltdienste

Das Unternehmen Becker Umweltdienste investiert laut Geschäftsführung im Gewerbegebiet Freiberg-Ost in Bobritzsch-Hilbersdorf einen Millionenbetrag im oberen einstelligen Bereich.

Der Spatenstich für den Neubau des Unternehmens Becker Umweltdienste ist am Donnerstag im Gewerbegebiet Freiberg-Ost erfolgt. Laut Geschäftsführer Ronny Jurischka investiert das Unternehmen am neuen Standort in Bobritzsch-Hilbersdorf einen Millionenbetrag im oberen einstelligen Bereich. An dem Standort werden demnach rund 120 Mitarbeiter tätig...